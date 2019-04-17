قادة الرياضة الإماراتية: الجائزة وسام على صدورنا وحافز للمزيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب قادة الرياضة الإماراتية عن فخرهم وسعادتهم بالمكرمة الغالية، وأكدوا أنها ستدفعهم لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: «تكريمنا ضمن أصحاب الإنجازات، وسام على صدرنا وإن ما تحقق جاء بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان راعي الرياضة والرياضيين، رؤى سموه وتحفيزه وتشجعيه لأبنائنا وبناتنا ممارسي الجوجيتسو، وضعنا جميعاً على منصات التكريم، وأصبح شغلنا الشاغل إضافة الجديد، وإضافة المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والقارّية والدولية».

وأعرب الهاشمي عن سعادته بالفرحة التي شاهدها على وجوه اللاعبين واللاعبات والإداريين وأنهم يستحقون ذلك لما بذلوه من جهد طوال الموسم والكل سيعيد تسلم الجائزة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، راعي الحفل.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو: «نحن في اتحاد الجودو، فخورون بالتكريم والحضور سنوياً ضمن المكرمين من أصحاب الإنجازات منذ انطلاقة الجائزة، ما يؤكد أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح، وأن استراتيجيته التي تركز على البناء القاعدي وصقل المواهب الموجودة من خلال توفير أفضل الظروف من حيث المعسكرات القوية والمشاركات الخارجية حتى يكون هناك تواصل لتميز اللعبة وتحقيق الإنجازات في المستقبل».

وأشار إلى أن الاتحاد خطا خطوات كبيرة في الشراكات مع اتحادات أخرى، والتي توظف لمصلحة الفئات السنية .

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وكشف اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه مستشار الاتحاد الآسيوي، أن لعبة الكاراتيه، باعتبارها تحتل المراتب الأولى في الاهتمام بعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، تضع تحديات وخططاً أمام الاتحاد، يهدف لتنفيذها والبناء عليها خلال الفترة المقبلة في طريق المشاركة بأبطال في أولمبياد طوكيو 2020 .

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكوندو، أن الاهتمام الذي توليه القيادة بالقطاع الرياضي في الدولة ليس بالمستغرب في اليوم السنوي الثالث عشر لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، لافتاً إلى أن التكريم يعزز روح التنافس بين اللاعبين للقدوم في كل عام إلى منصة التكريم.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية الذي يحتل المرتبة الأولى في حصيلة الميداليات المحققة العام الماضي وأكبر اتحاد نال تكريماً في الحفل: «نفخر بأن فرسان الإمارات حصدوا 148 ميدالية كأكثر اتحاد رياضي له حضور في المكرمة السخية لصاحب السمو رئيس الدولة.

وقال صالح حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى: «كانت مشاركات المنتخب في عام 2018، نادرة تماماً وانحصرت في بطولة واحدة ونجحنا في تحقيق حصيلة كبيرة من الميداليات، التكريم رسالة واضحة مضمونها بأن صاحب الإنجاز سيلقى التكريم المناسب.