حميد: التكريم جسد تاريخي الطويل في الإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال علي حميد المعلق الرياضي السابق المعروف ب«شيخ المعلقين» إن تكريمه في حفل الرياضيين أصحاب الانجازات بوصفه من الشخصيات صاحبة العطاء الوفير في المجال الرياضي رفقة إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة ومنذر عبد الله الناقد الرياضي، يمثل وساماً على صدره ويوماً لن يمحى من مخيلته.

وقال: «يوم تاريخي بالتكريم ولقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي جسد تاريخي الطويل مع الإعلام الرياضي والتعليق وتكريم لأسرة الإعلام والإعلاميين في الدولة».

وأوضح حميد ما دار أثناء مصافحة سموه في الحفل، مضيفاً: «تحدثت إلى سموه عن تاريخي الطويل في الإعلام الرياضي الذي امتد ل45 عاماً متواصلة، وأكدت جاهزيتي لمواصلة تلك المسيرة خلال الفترة المقبلة وقهر الظروف التي واجهتني الفترة الأخيرة والتماثل للشفاء من الوعكة الصحية».