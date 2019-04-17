شباب الأهلي يحرز كأس الصالات و«هاتريك» الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

توج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي فريق شباب الأهلي بطلاً لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات بعد فوزه أمس على النصر 3-1، لينال ثلاثية الموسم وهي الدوري وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة.

سجل لشباب الأهلي لوكاس وأحمد حماد «هدفين»، وللنصر عبد الكريم جميل.

حضر الختام خالد المدفع الأمين المساعد في الهيئة، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وخليفة الجرمن رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب في شباب الأهلي واللواء طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية.