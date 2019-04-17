مسفر: أنتظر ردة فعل قوية من «الذئاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

شدد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة على أهمية مباراة الوصل الليلة لمسح الصورة السلبية التي كان عليها الفريق في الجولة الماضية وتحقيق نتيجة مرضية، وأضاف «ندرك جيداً قوة المنافس الوصلاوي الذي بغض النظر عن ترتيبه في المسابقة يبقى من الفرق الكبيرة والأرقام الصعبة بفضل امتلاكه الكثير من الأسماء المميزة على صعيد اللاعبين الأجانب أو المواطنين»، لافتاً إلى أن المباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات بسبب وضعية الفريقين في الدوري ورغبتهما في تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات.

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وأشار «تحدثت كثيرا مع اللاعبين حول ضرورة تعديل الصورة المهزوزة للفريق حتى الآن في الدوري وتراجعه للمركز قبل الأخير»، مشيراً إلى أن كرة القدم لا تعترف إلا بلغة الفوز فقط لذلك كان التركيز منصباً خلال التدريبات في كيفية استثمار الفرص المتاحة وترجمة الأداء إلى نتائج ملموسة عبر تقليل الأخطاء لاسيما الدفاعية التي كلفتنا الكثير من النقاط، مشدداً على ضرورة البداية القوية وأن يكون التركيز الذهني في أفضل مستوياته مع عدم اليأس والاستسلام لأي نتيجة سلبية قد تحدث في بعض أوقات المباراة.

وأضاف مسفر أن الخسارة أمام دبا في الجولة الماضية كانت بمثابة الصدمة الموجعة خاصة أن الفريق كان يعول كثيراً على المباراة ونقاطها الثلاث لذلك أنتظر ردة فعل قوية من «الذئاب» اليوم واستعادة ثقة الجمهور الفجراوي الذي نطمح في مؤازرته القوية.

من جانبه، أكد حسن أمين مدافع الفجيرة أنهم تعاهدوا على تقديم مباراة قوية من اجل الفوز الذي لا بديل عنه ما يحتم عليهم بذل المزيد من الجهد لتحقيق النتيجة المنتظرة.