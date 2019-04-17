شكرا لقرائتكم خبر عن منطاد حاكم الشارقة يختتم مشاركته المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «ضمير الاتحاد»، مشاركته في مهرجان مصر الدولي للمناطيد في الإسكندرية.
وثمّن الدكتور أحمد آل سويدان رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري في الجامعة العربية، رئيس الجولة العربية لمنطاد صاحب السمو حاكم الشارقة، النجاح الكبير الذي حققته الجولة العربية الأولى لمنطاد «ضمير الاتحاد»، والتي شارك فيها فريق منطاد الإمارات في عدد من مناطق مصر، بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، هدفت إلى إبراز قوة الترابط التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيراً إلى اهتمام حاكم الشارقة بالمسيرة التعليمية في المجتمعات العربية، ودعمه للصرح العلمي العربي «مكتبة الإسكندرية».
وكرم عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، في ختام المشاركة، الدكتور أحمد آل سويدان، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم العمل العربي في شتى المجالات.
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