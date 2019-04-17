شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال رابع «البريمرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استفاد أرسنال من الخدمة التي قدمها ليفربول بفوزه على تشيلسي 2-صفر، وصعد إلى المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بعد تغلبه على مضيفه واتفورد 1-صفر في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعوض الفريق اللندني خسارته في المرحلة الماضية أمام إيفرتون (صفر-1)، وأصبح رابعاً بفارق الأهداف أمام جاره تشيلسي.

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