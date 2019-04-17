شكرا لقرائتكم خبر عن مكرمة خليفة تسعد أبطال الرياضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى وأحمد السيد

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس، احتفال الأسرة الرياضية الإماراتية بأصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018، والذي تم خلاله توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، لتكريم كل من حقق إنجازاً رياضياً في عام 2018، وذلك في الحفل السنوي الثالث عشر، الذي أقيم بصالة «مبادلة أرينا» بأبوظبي.

وتم خلال الحفل تكريم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الشخصية الرياضية للعام 2018.

كما كرمت شما فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إضافة إلى 516 رياضياً مكرماً مثلوا 28 اتحاداً رياضياً، بجانب مهرجان الشيخ منصور العالمي للخيول العربية، و13 حكماً، إضافة إلى 3 من القيادات الرياضية هم إبراهيم عبدالملك، ومنذر عبدالله الأزدي، وعلي حميد، وكما تم تكريم اتحاد كرة القدم لتحقيق المنتخب الأولمبي لبرونزية الأسياد في جاكرتا، تسلم الجائزة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد.

وشهد الحفل الذي أقيم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الاتحادات الرياضية، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة. وتصدر رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الشخصية الرياضية للعام، قائمة الرياضيين أصحاب الإنجازات لعام 2018؛ تقديراً لما يمثله من نموذج متميز ومثالي في دعمه للرياضة والرياضيين في الإمارات، والبطولات الرياضية التي تقام في أبوظبي.

رعاة الموهوبين

وتم تكريم الرعاة الجدد لصندوق رعاية الموهوبين، وهم: شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ويمثلها الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، جمعية أبوظبي التعاونية مثلها سعيد عيد الغفلي، شركة الظاهرة القابضة مثلها خديم الدرعي، بنك أبوظبي التجاري مثله حسن سالم الحوسني، محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي ويمثله نجله سعيد بن محمد القاسمي، صديقي القابضة ويمثلها محمد عبدالحميد صديقي، نادي الإمارات للسيارات والسياحة ويمثله ماهر عبد الحميد بدري، شركة أكرون للتجارة والمواصلات - الفجيرة ويمثلها إلياس ياسمين رجل الأعمال صديق فتح الخاجة.

وتم تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية من الشيوخ، وهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ عبدالله بن فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد منتصر خالد صقر القاسمي، والشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم.

وشهد «عرس الرياضيين» تكريم أصحاب الإنجازات، بعدما وصل عددهم إلى 516 رياضياً يمثلون 28 اتحاداً حصدوا العدد الأكبر من الميداليات ب582 ميدالية على مستويات التنافس العالمي، الدولي، الآسيوي، غرب آسيا، العربي، والخليجي، ليستحقوا مكافآت المكرمة التي تصل إلى أكثر من 23 مليون درهم.

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28 اتحاداً

وضمت قائمة المكرمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية، 28 اتحاداً ممثلة في البلياردو والسنوكر، المصارعة والجودو، الرماية والقوس والسهم، الرياضة المدرسية، الرياضات البحرية، كرة الطاولة، الملاكمة، الفروسية والسباق، الرياضات الجوية، الرجبي، الكرة الطائرة، الرياضات الجليدية، التنس، رياضة المعاقين، الدراجات، ألعاب القوى، مؤسسات التعليم العالي، الجوجيتسو، المواي تاي والكيك بوكسينج، السباحة، بناء الأجسام واللياقة البدنية، المبارزة، السيارات والدراجات النارية، الشراع والتجديف الحديث، التايكواندو، الجولف، الشطرنج، والشرطة الرياضي، إضافة إلى مهرجان الشيخ منصور العالمي للخيول العربية، والحكام. وتصدر اتحاد الإمارات للفروسية قائمة الاتحادات الأكثر تحقيقاً للإنجازات في عام 2018 برصيد 148 ميدالية، فيما حصد اتحاد المعاقين 72 ميدالية، بينما حصد اتحاد الإمارات للجوجيتسو 67 ميدالية ملونة.

الرميثي: القيادة الرشيدة تدعم الرياضة بسخاء

رحب اللواء محمد خلفان الرميثي بسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة «راعي الحفل».

وقال في كلمته: المكرمة تعبر عن حرص سموه الكبير، على تفوق أبنائه الرياضيين وتميزهم، وتجسد رؤى سموه واهتمامه الكبير بمسيرة الرياضة في الدولة».

كما توجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قدّم نموذجاً يحتذى به للقيادة الناجحة لخدمة الوطن على مدار 50 عاماً، والوصول به إلى أعلى المراتب.

وتابع قائلاً: «هذا العرس السنوي مناسبة متجددة نحتفي فيها بالإنجازات الرياضية ونتوج فيها الفائزين بالمكرمة السامية، وإنه فخرٌ للوطن تزهو به ، والفخر موصول أيضاً بما قدمه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، صاحب الشخصية المميزة التي نتوجها في هذا الحفل بلقب شخصية العام الرياضية».

72 ميدالية لأصحاب الهمم

تقدم اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، المشمولين ضمن مكرمة رئيس الدولة لأصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018، ونجح «أصحاب الهمم» الذي حل ثانياً في ترتيب الاتحادات الرياضية الوطنية المكرمة، في حصد 72 ميدالية في 10 بطولات أقيمت على مدار العام الفائت، بواقع 22 ذهبية و32 فضية و18 برونزية، وجاءت الحصيلة في عدة ألعاب وعلى كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، حيث بدأت في فبراير/شباط من العام الماضي ببطولة فزاع الدولية التاسعة لرفعات القوة في دبي، وخرج منتخبنا بحصيلة 4 ميداليات، قبل أن يختتم سلسلة مشاركاته الناجحة في الألعاب الآسيوية البرالمبية بجاكرتا في أكتوبر/تشرين الأول، وكان أبطال الإرادة في طليعة المشاركة الإماراتية على منصات التتويج ب11 ميدالية.

وأعرب ذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المعاقين عن سعادته بتكريم أصحاب الهمم الأبطال وأصحاب الإنجازات الرياضية، مشيراً إلى أن التكريم حافز لبذل الغالي والنفيس لحصد المزيد من الميداليات خلال منافسات الموسم الحالي ورفع علم الدولة في المحافل المختلفة.