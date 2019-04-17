الشارقة يسعى للاحتفاظ بلقب السلة الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

غادر فريق الشارقة الأول لكرة السلة أمس، إلى المنامة، لخوض منافسات بطولة الأندية الخليجية من 20 وحتى 27 الجاري، ويسعى الفريق للاحتفاظ باللقب، ولذا حرص على التوجه إلى البحرين قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام؛ ليكمل اعداده هناك، وخوض مباراتين على الأقل.

وجدير بالذكر أن شباب الأهلي هو الممثل الثاني للأندية الإماراتية في البطولة الخليجية ، التي أوقعت قرعتها الشارقة حامل اللقب ضمن المجموعة الأولى مع أحد السعودي، والأهلي البحريني، والعربي القطري، فيما أوقعت شباب الأهلي ضمن المجموعة الثانية مع السيب العماني، المنامة البحريني، الشمال القطري.

ويقود الملك الشرقاوي فنياً المدرب القدير عبدالحميد إبراهيم، ويعاونه بدر إبراهيم ودراجان فاسكانين، وكانت الإدارة الفنية في نادي الشارقة نجحت في ضم اللاعب الأمريكي مارفيل هاريس، هداف الدوري اللبناني، لصفوف الفريق؛ ليرافق المحترف الأمريكي الآخر لاعب ارتكاز الشارقة تايلور ويلكرسون، بجانب قائمة اللاعبين المواطنين التي تضم حمد ثاني زايد، محمد محمود أسد، حميد هاشل سعيد، منصور عبدالرحمن، يونس خميس، جمال محمد جابر، عمر خالد، محمود وسيم محمود، محيي الدين نور الدين، خميس عتيق خميس، وجاسم محمد جابر.



أحد.. ضربة البداية



ويستهل «الملك» الشرقاوي رحلة الدفاع عن اللقب بلقاء فريق أحد السعودي يوم 20 إبريل، ثم يواجه العربي القطري يوم 21 إبريل، ويختتم الدور التمهيدي ضد الأهلي البحريني 22 إبريل، على أن تتأهل جميع الفرق المتنافسة إلى دور ربع النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، فيما يواجه ثالث المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، وصاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى يلاقي متصدر المجموعة الثانية، وتقام مباريات دور الثمانية يوم 25 الجاري، على أن تقام منافسات المربع الذهبي يوم 26 إبريل، والنهائي يوم 27 إبريل الجاري.

وكان حميدو، مدرب الملك، أكد أن الأمل كبير في تحقيق نتيجة جيدة في البطولة الخليجية رغم المستوى المرتفع المتوقع لها، مؤكداً مسؤوليته عن الخروج من مسابقة الكأس، وثقته في مقومات الفريق خلال منافساته المقبلة في البطولة الخليجية، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة التي أعقبت الخروج من الكأس شهدت عودة الفريق إلى حالته الطبيعية، وأصبح أكثر حماساً وثقة للدفاع عن ألوان الملك خليجياً.