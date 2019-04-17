١١٠ مشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم للأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم ١٠ متسابقاً للمشاركة في مسابقة حفظ القرآن الكريم ضمن فئات سباق الأندية للثقافة والفنون في دورتها الثامنة والتي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، وبدأت الاختبارات الخاصة بالمسابقة وتنظيم التصفيات النهائية للمتقدمين في مسابقة القرآن الكريم في ثلاثة مواقع لتحكيم المشاركين توزعت في كل من المنطقة الوسطى بمقر نادي مليحة للمرشحين لخوض منافسات المسابقة من أندية ومراكز المنطقة الوسطى وفي المنطقة الشرقية بمقر نادي دبا الحصن للمرشحين لخوض منافسات المسابقة من أندية ومراكز المنطقة الشرقية وفي مدينة الشارقة وضواحيها للمرشحين من أندية ومراكز المدينة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

وباشرت لجان التحكيم التي تم تشكيلها من كل من فضيلة الشيخ يوسف الحوسني مدير مدرسة تريم عمران تريم للتعليم الثانوي وعضوية جمعة العلوش مدرس التربية الإسلامية بمدرسة المجد النموذجية ومحمد جاسر المحاشي مدرس التربية الإسلامية بمدرسة منارة الشارقة، حيث قدم المشاركون أروع التلاوات من خلال حفظهم لآيات القرآن الكريم بجانب تمكنهم من الحفظ والتلاوة والتي أشادت لجان التحكيم في ختام التصفيات بمستويات الأداء من المشاركين.