انطلاق فعاليات الأسبوع الرياضي لدبي الأمنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، فعاليات الأسبوع الرياضي لمنطقة دبي الأمنية، بحضور العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية، وعدد من كبار الضباط والموظفين.

وأكد اللواء بخيت أن تنظيم فعاليات الأسبوع الرياضي لمنطقة دبي الأمنية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد أفراد المجتمع؛ من خلال الفعاليات الرياضية؛ الهادفة إلى نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين، مثمناً التعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال اللواء بخيت: إن فعاليات الأسبوع الرياضي تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الرياضية، وخلق بيئة يسودها الترابط والمشاركة والتفاعل من خلال مثل هذه البطولات والمنافسات التي تجمع بين العاملين من مختلف الرتب والمستويات والإدارات .