شكرا لقرائتكم خبر عن العين يحيل لقب دوري الطائرة إلى فاصلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز العين على شباب الأهلي في إياب نهائي «البلاي أوف» لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة للرجال، بنتيجة ثلاثة أشوط مقابل شوطين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس بالصالة البنفسجية في دار الزين، بعد مباراة ماراثونية مثيرة، ليرد «الزعيم» الدين بنفس النتيجة التي خسرها في الذهاب قبل أربعة أيام، ليتحول المشهد إلى مباراة فاصلة تقام يوم الجمعة بصالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

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