شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: نسخة استثنائية من «ماراثون زايد الخيري» بنيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل الاستعدادات على قدم وساق؛ لانطلاق النسخة ال15 من «ماراثون زايد الخيري» بولاية نيويورك الأمريكية في الثامن والعشرين من إبريل/نيسان الجاري.

وتحرص اللجنة العليا المنظمة برئاسة الفريق م. محمد هلال الكعبي، على الاطلاع بشكل يومي على آخر الأمور اللوجستية الخاصة بالحدث، وكذلك التجهيزات على أرض الواقع.

وتسعى اللجنة لخروج النسخة المقبلة بشكل مغاير، لاسيما وأنها تريد أن تكون كرنفالاً احتفالياً بمرور 15 عاماً على انطلاقة الفعالية العالمية الخيرية، واتخذت اللجنة مجموعة من الخطوات الفعلية في هذا الصدد؛ أهمهما وأبرزها الإعلان عن برنامج الفعاليات؛ حيث تتضمن الفعاليات: السباق التاريخي، وكذلك اعتماد الترتيبات الخاصة باحتفالية «يوم الإمارات»، التي ستقام بحديقة «سنترال بارك» الشهيرة.

تعد نسخة هذا العام من «ماراثون زايد الخيري» بنيويورك ذات طابع خاص، لاسيما وأن هناك ترتيبات خاصة بها؛ كونها ال15 في تاريخ السباق الدولي الكبير، كما أنها تأتي ضمن فعاليات «عام التسامح»، الذي أعلنت عنه القيادة الرشيدة، وسيضمن «ماراثون زايد الخيري» العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية والخيرية الكبرى ببصمة إماراتية خالصة على الصعيدين المحلي والخارجي.

من جهته، أكد الفريق م. محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن نسخة هذا العام سوف تكون استثنائية على كافة الاتجاهات، مؤكداً أن اللجنة أعدت العدة لنسخة متميزة تنظيمياً وجماهيرياً، وحتى على الصعيد الإعلامي.

وقال: بكل تأكيد إن استمرارية الماراثون للعام الخامس عشر على التوالي خير تأكيد على النجاحات المبهرة التي يحققها من عام إلى آخر، خاصة على الصعيد الإنساني، والرسالة الخاصة من الإمارات قيادة وشعباً إلى العالم أجمع.

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وأضاف: حب الخير ونشره مبدأ إماراتي خالص، وصناعة وطنية أرادت القيادة الإماراتية أن تسعد العالم بها؛ من خلال مثل هذه الأحداث الخيرية الرائعة.

ووجه رئيس اللجنة العليا المنظمة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم سموه للحدث ورعايته الكريمة له، مؤكداً أن رعاية صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، تضاعف من قيمة الماراثون، وتسمو به حاله حال الأحداث التي تتزين برعاية سموه في مختلف المجالات.

وتابع: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رمز للعطاء والحب، وقدوة لكل شخص في تجسيد معاني الخير وتحويلها إلى شيء ملموس على أرض الواقع، مؤكداً أن كل إماراتي يتعلم من نهج سموه، ويشرب من نهر عطائه؛ لكي يكون واجهة مشرفة لهذا الوطن المعطاء، لشعبه ولشعوب العالم أجمع.

وشدد على أن حالة الزخم الإعلامي الكبير، التي يحظى بها الماراثون الخيري في وسائل الإعلام الأمريكية؛ تؤكد نجاح أبناء الإمارات في نقل الرسالة بشكل سليم، وبطريقة أشاد بها العالم أجمع على جميع الصعد، لاسيما وأن الماراثون يتضمن العديد من الفعاليات المجتمعية الهادفة التي تم اعتمادها في البرنامج العام للحدث.

وشدد على أن اللجنة العليا تحرص كل الحرص على أن تكون الاحترافية هي أساس العمل التنظيمي من البداية وحتى النهاية، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع شركة دعاية وإعلام متخصصة؛ من أجل العمل الإعلامي والترويجي للنسخة ال15 التي تعد استثنائية بكل المقاييس.

وأكد أن هناك 70 حافلة سوف تحمل شعار الحدث، وكذلك علم الدولة، وعلم الولايات المتحدة الأمريكية؛ للإعلان عن قدوم الماراثون إلى نيويورك في تقليد جديد تسعى اللجنة من خلاله إلى العمل بشكل احترافي.

ووعد الكعبي بأن تكون النسخة ال15 كرنفالاً إماراتياً على أرض أمريكية؛ هدفه الدائم نشر الخير ورسم الابتسامة على وجوه من هم بحاجة لها؛ من خلال التبرعات المالية التي تساعد في علاج الكثير من المرضى