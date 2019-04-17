خالد عيسى: نسعى لاستعادة صورة العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يدخل العين مواجهة، اليوم، أمام متصدر دوري الخليج العربي الشارقة، ببعض العناصر البديلة؛ بغرض إراحة بعض الأساسيين؛ للمواجهة الآسيوية، إلى جانب منح الفرصة للاعبين الذين لديهم الرغبة في الدفاع عن شعار «الزعيم».

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جاء ذلك على لسان مدرب العين خوان غاريدو في المؤتمر الصحفي، الذي أشار فيه إلى أن هدفهم ينصب على تغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الماضية أمام عجمان، إضافة إلى تحسين مركزهم في جدول الترتيب.

من جانبه، تقدم الحارس خالد عيسى بالاعتذار لجمهور العين على الحالة التي وصل إليها الفريق في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الاعتذار واجب، كما أن الشواهد التاريخية تؤكد تجاوز الزعيم لكبوته، والعودة بسرعة لمكانه الطبيعي، وقال: مهمتنا لن تكون سهلة أمام الشارقة، الذي اقترب من حسم اللقب، ولكن عزيمتنا قوية في تغيير الصورة، والظهور بشكل يرضي جماهيرنا، وتابع: بالطبع عودة «الملك» وقاعدته الجماهيرية للواجهة في سباق التحدي على اللقب أثرت المنافسة، وحققت الإضافة المرجوة للمسابقة، وأسعدت الجميع.

وعن تراجع حالة الفريق بعد المستوى المتميز في مونديال الأندية قال: الحقيقة الموسم الحالي كان رائعاً في بدايته، وصعباً علينا كلاعبين وعلى الجماهير مع نهايته، والمؤكد أنه لا يوجد لاعب كرة قدم في العالم يرضى بالهزيمة، ونتمنى أن نوفق خلال المرحلة المقبلة في تصحيح المسار، وإسعاد جماهيرنا. وكشف أنه لا يوجد أي تخاذل، وأن اللاعبين يعملون على إظهار أفضل ما لديهم وبعضهم يتحامل على إصابته وظروفه الشخصية؛ من أجل الدفاع عن شعار ناديه.