شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يتخلف رمضان صبحى عن معركة بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال الغموض يسيطر على موقف مشاركة رمضان صبحى نجم النادى الأهلى فى معركة بيراميدز غدا الخميس، خاصة بعد مران فريقه المغلق اليوم، ومغادرة رمضان له. Advertisements لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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