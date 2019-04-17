المصري يرسل 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب أمام الأهلي

أرسل مسئولي النادي المصري مبلغ 25 ألف دولار إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل استقدام حكام أجانب في مباراته أمام فريق النادي الأهلي التي من المقرر إقامتها يوم 25 أبريل الجاري.

ومن جانبه، صرح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، اللواء ثروت سويلم، أن النادي المصري قام بتسديد 25 ألف دولار لاتحاد الكرة، مشيراً بأنه تم التفاوض مع أكثر من دولة لاختيار حكام اجانب.

تجدر الإشارة أن طلب النادي المصري تعيين حكام أجانب في مباراته أمام الأهلي التي من المقرر إقامتها يوم 25 أبريل الجاري على استاد السويس، وتم اختيار هذا اليوم بعد أن كان مقرر إقامتها يوم 22 من نفس الشهر، ويرجع السبب وراء تأجيل الموعد نظراً للاستفتاء على التعديلات الدستورية.