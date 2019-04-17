برشلونة يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بثلاثية في شباك مان يونايتد (فيديو)

كتب-أسامة حافظ

تأهل برشلونة الإسباني لدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء إياب دور ربع النهائي على ملعب كامب نو.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين للبرسا في الدقيقتين 16 و20 قبل أن يسجل البرازيلي فيليب كوتينو الهدف الثالث في الدقيقة 61 ليتأهل البرسا لنصف النهائي بنتيجة 4/0 في مجموع اللقائين.

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وضم تشكيل البرسا كلا من:

شتيجن حارس مرمى وفي الدفاع سيرجو روبيرتو - بيكيه- ليجليت - ألبا وفي الوسط راكيتيتش - بوسكيتس - أرتور وفي الهجوم ميسي - سواريز - كوتينهو.

فيما ضم تشكيل مان يونايتد...