كتب- رامى عبد الحميد
تأهل نادى أياكس أمستردام الهولندى للدور نصف النهائى بعد الفوز على مضيفه يوفنتوس الإيطالى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "اليانز ستاديوم" اليوم، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
كان كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قد أحرز هدف يوفنتوس الأول ضد أياكس في الدقيقة 28 من ضربة رأس نتيجة كرة عرضية، وسجل دوني فان دي بيك هدف أياكس امستردام الأول ضد يوفنتوس في الدقيقة 34 من الشوط الأول، سجل ماتيس دي ليخت الهدف الثانى لنادى أياكس ضد يوفنتوس لتصبح النتيجة 2 / 1.
كانت مواجهة الذهاب التى أقيمت الأسبوع الماضى على...
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا بخسارة قاسية ضد أياكس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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