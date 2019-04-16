انت الان تتابع تفاصيل خبر أياكس يواصل مفاجآته القارية بإقصاء رفاق رونالدو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:56 مساءً - فجر نادي أياكس امستردام الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي خارج مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ بعدما تغلّب عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز استاديوم"، في إياب ربع النهائي القاري.

وجاء تأهل أياكس إلى "المربع الذهبي" مستفيداً من فوزه بموقعة الإياب، ليعوض تعادله الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الذهاب، التي احتضنها ملعب "يوهان كرويف أرينا".

بذلك، ينتظر أياكس امستردام في "المربع الذهبي" القاري، المتأهل من الموقعة الإنجليزية الخالصة بين مانشستر سيتي وتوتنهام (0-1 ذهاباً).

انتظر "البيانكونيري" حتى الدقيقة الـ28 لأخذ الأسبقية على أرضه ووسط جماهيره بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي هزّ شباك الفريق الهولندي ذهاباً وإياباً.

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وفي الدقيقة الـ34، أدرك "الضيوف" هدف التعديل بتسديدة أرضية من لاعب الوسط دوني فان دي بيك، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل طرف.

وأخذت المباراة منعطفاً جديداً في شوطها الثاني، حين أربك أياكس حسابات العملاق الإيطالي بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة الـ67 برأسية مدافعه الشاب ماتيس دي ليخت.

وحاول يوفنتوس جاهداً تعديل الكفة، لكن محاولاته باءت بالفشل، رغم مطالبة جماهيره بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم الفرنسي كليمن توربان في اللحظات الأخيرة،

يُذكر أن أياكس أمستردام جرد ريال مدريد الإسباني من لقبه القاري في النسخ الثلاث الأخيرة بإقصائه في دور الـ16، بعدما حوّل خسارته ذهاباً في هولندا (1-2) إلى فوز كبير إياباً (4-1).