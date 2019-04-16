انت الان تتابع أياكس يواصل مفاجآته ويقصي يوفنتوس من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
أياكس
تمكن فريق أياكس الهولندي من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خطف فوزًا مستحقًا من فريق يوفنتوس الإيطالي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب يوفنتوس أرينا، ضمن إياب دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية، ليفوز أياكس 3-2 في إجمالي المباراتين، بعد التعادل ذهابا 1-1 على ملعب يوهان كرويف. وينتظر أياكس في الدور قبل النهائي، الفريق المتأهل من بين مانشستر سيتي وتوتنهام اللذين سيلتقيان غدًا الأربعاء في لقاء الإياب من نفس الدور، بعدما تفوق السبيرز ذهابًا على أرضه بهدف نظيف.
المباراة بدأت بتفوق وسيطرة كاملة للاعبي أياكس لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ونجح كريستيانو رونالدو في تحويل أول فرص اليوفي لهدف من رأسية قوية سكنت شباك أونانا حارس الفريق الهولندي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، واستطاع فان دي بيك أن يسجل هدف التعادل لأياكس في الدقيقة 34 بعدما حصل على الكرة
الشوط الثاني شهد سيطرة كاملة لصغار بطل هولندا ونجحوا في تحقيق المفاجأة عن طريق المدافع دي ليخت، الذي سجل الهدف الثاني من رأسية قوية في الدقيقة 67 وسط حراسة لاثنين من لاعبي اليوفي لتزداد الأمور تعقيدًا، وينتهي اللقاء بفوز أياكس 2-1.
وسبق لأياكس أن نجح في إقصاء ريال مدريد وسط جماهيره في إسبانيا بدور الـ16، قبل أن يكرر الأمر مع يوفنتوس ليعود إلى هولندا بتأهل جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر أياكس يواصل مفاجآته ويقصي يوفنتوس من دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.