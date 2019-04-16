ميسي يقود برشلونة للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

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قاد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني فريقه للتأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2015، واقترب خطوة بخطوة نحو تحقيق اللقب الغائب منذ 4 أعوام

تأهل فريق برشلونة الإسباني للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن إياب مباريات دور ربع نهائي التشامبيونزليج. سجل ثلاثية الكتلان الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الدقيقة 15 والدقيقة 20 والبرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 62، ليصعد الفريق الكتالوني للدور المُقبل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-0، منتظرًا الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي التي تجمعهما غدًا الأربعاء.

المباراة بدأت بضغط غير متوقع من مانشستر يونايتد الذي فور انطلاق صافرة البداية أخذ لاعبوه الكرة في هجمة سريعة عن طريق ماركوس راشفورد الذي دخل في سباق سرعة مع جوردي ألبا، لكن راشفورد سدد الكرة ارتطمت في العارضة، الضغط ظل متواصلا من أبناء سولسكاير وعاد الشاب الإنجليزي راشفورد وهدد مرمى تير شتيجن حارس الفريق

المباراة بدأت بضغط غير متوقع من مانشستر يونايتد الذي فور انطلاق صافرة البداية أخذ لاعبوه الكرة في هجمة سريعة عن طريق ماركوس راشفورد الذي دخل في سباق سرعة مع جوردي ألبا، لكن راشفورد سدد الكرة ارتطمت في العارضة، الضغط ظل متواصلا من أبناء سولسكاير وعاد الشاب الإنجليزي راشفورد وهدد مرمى تير شتيجن حارس الفريق الكتالوني بتسديدة نجح الحارس الألماني في الإمساك بها. حاول لاعبو برشلونة الإعلان عن وجودهم ومن أول هجمة منظمة وصل الفريق الكتالوني لمرمى مانشستر يونايتد، وفي الدقيقة العاشرة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل مشترك بين فريد وراكيتيتش، ثم عاد الحكم لإلغائها بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ثم واصل برشلونة ضغطه حتى نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 15، بعدما مر من فريد بمهارة كبيرة وسدد الكرة على يمين ديفيد دي خيا الذي فشل في التصدي لها. بعد خمس دقائق أخرى عاد ليونيل ميسي وسدد كرة ضعيفة على مرمى ديفيد دي خيا لكنها مرت من بين ذراعي الحارس بشكل غريب معلنًا عن الهدف الثاني للبارسا. Advertisements نصف الساعة الأولى من المباراة شهدت هدوءا نسبيا بعد هدفي برشلونة وسط حيرة كاملة انتابت لاعبي مانشستر يونايتد، الذين فشلوا في تشكيل أي خطورة على مرمى تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط الأول أهدر سيرجي روبيرتو فرصة هدف محقق لبرشلونة بعد تصد رائع من ديفيد دي خيا قبل أن يبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب، وينتهي الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدفين دون رد. في الشوط الثاني بدأ لاعبو برشلونة هادئين وسط تحفظ كامل من لاعبي مانشستر يونايتد خوفًا من استقبال أي أهداف أخرى والخسارة بنتيجة ثقيلة، في محاولة منهم لنقل الكرة بأسرع شكل للاعبي الهجوم وتهديد مرمى تير شتيجن، الذي لم يختبر في أول ربع ساعة من الشوط الثاني. ومن هجمة مُنظمة للاعبي برشلونة في الدقيقة 62 نجح البرازيلي فيليب كوتينيو في مضاعفة النتيجة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا معلنًا عن الهدف الثالث لبرشلونة. ظهر على لاعبي اليونايتد حالة استسلام كامل وسط تناقل للكرة من جانب لاعبي برشلونة، ثم بدأ أرنستو فالفيردي إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل أرثور وسيرجي روبيرتو وكوتينيو ونزل بدلا منهم نيلسون سيميدو وفيدال وعثمان ديمبلي. في ربع الساعة الأخير من عمر المباراة لم تختلف سياسة برشلونة وكأنها مباراة ودية أو تقسيمة وسط محاولات من لاعبي اليونايتد لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه، لكنهم فشلوا لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

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