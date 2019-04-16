انت الان تتابع جماهير الزمالك تهاجم شوبير: إنت مين فيهم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أثار قرار إيقاف إيناس عثمان مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي فاز بها الأول بهدف نظيف، ردود أفعال قوية

شنت جماهير الزمالك هجومًا عنيفًا على أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، بعد قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإيقاف المخرجة إيناس عثمان التي أخرجت مباراة الزمالك وفريق حسنية أغادير المغربي في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد وتأهله إلى نصف نهائي البطولة، وشهد اللقاء لقطة مثيرة للجدل عندما أنقذ جنش تسديدة من لاعب الفريق المغربي وقال البعض إنها هدف لأنها تخطت خط المرمى، فيما قال البعض إن الكرة لم تتخط خط المرمى بكامل هيئتها، ولم تظهر الإعادة الكرة بوضوح، وتسببت هذه اللقطة في إيقاف مخرجة المباراة.

هجوم جماهير الزمالك على نائب رئيس اتحاد الكرة ومقدم برنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت، جاء بسبب انتقاده مخرجة المباراة وتحريض المسؤولين عليها خلال حلقة برنامجه ملعب أون بعد المباراة، حيث قال شوبير تعليقًا على ما حدث: "ما زال ينقصنا الإخراج الجيد في مصر من البعض، دي شغلانة ماينفعش فيها الموظفين، اللي

هجوم جماهير الزمالك على نائب رئيس اتحاد الكرة ومقدم برنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت، جاء بسبب انتقاده مخرجة المباراة وتحريض المسؤولين عليها خلال حلقة برنامجه ملعب أون بعد المباراة، حيث قال شوبير تعليقًا على ما حدث: "ما زال ينقصنا الإخراج الجيد في مصر من البعض، دي شغلانة ماينفعش فيها الموظفين، اللي مش كفء الأفضل مايشتغلهاش أو يبقى في مكان إداري إنما اللي يطلعلنا على الشاشة لازم يكون شغل بروفيشنال خاصة وإحنا داخلين على مباريات حاسمة بالدوري". موقف شوبير من مخرج الأهلي والترجي موقف شوبير من مخرج الأهلي والترجي وقامت الجماهير بإعادة نشر وتداول كلام شوبير بعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا الماضية التي خسرها الأهلي بثلاثية نظيفة، حيث قال شوبير في حلقة برنامج ملعب أون يوم 10 نوفمبر الماضي: "مخرج مباراة الأهلي والترجي في مصر يا ريت تكون إتفرجت النهاردة وإتعلمت من المخرج التونسي، وإنت بتتسابق هنا في مصر علشان تظهر المساوئ والأخطاء، كان هو النهاردة أي حاجة فيها شك لصالح الأهلي كان مستحيل تتعاد". وقارنت الجماهير البيضاء بين رأي شوبير في الإخراج عندما كان الأهلي طرفًا في مباراة ورأيه في الإخراج عندما كان الزمالك طرفًا في مباراة، واتهمته الجماهير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتناقض والتحيز للأهلي عندما تتعلق الأمور بمصلحة فريقه، بينما يتعامل بطريقة مغايرة عندما تتعلق الأمور بالقلعة البيضاء ووجهت له تساؤلا: إنت مين فيهم؟ Advertisements تعليق التليفزيون تعليق التليفزيون كان هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون والمشرف على البرامج الرياضية قد أكد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن ايقاف إيناس جاء لأنها افتقدت المهنية خلال نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير، وتجاهلت إعادة لقطة مؤثرة، وهو ما أغضب كل من شاهد المباراة. وواصل: "هذه لم تكن المرة الأولى التي نتخذ فيها قراراً بإحالة مخرج داخل ماسبيرو للتحقيق، لأن المخرج افتقد للمهنية، حيث يتم إيقاف المخرج لحين التحقيق معه". وتابع: "الجميع شاهد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، عندما قال خلال تحليله للمباراة، على أن أسوأ ما في اللقاء هو المخرج الذي تجاهل إعادة اللقطة التي اعترض عليها لاعبو أغادير". واختتم رشاد: "نستعد لاستضافة بطولة أمم إفريقيا، ولا بد أن يكون الجميع على قدر المسئولية، خاصة أننا شاهدنا الجماهير المغربية غاضبة من مخرج اللقاء، الذي تغاضى عن إعادة اللقطة". رد المخرجة رد المخرجة وفجرت المخرجة إيناس عثمان، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أنها علمت بخبر إيقافها وتحويلها للتحقيق من وسائل الإعلام، وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام، ولم يتم إخطاري أو إبلاغي بأي شيء حتى الآن". وكشفت إيناس عثمان في تصريحاتها أنها تلقت تهديدات من ألتراس أهلاوي، الذي قام بشحن المسئولين والجماهير لعمل حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضدها قائلة: "أقسم بالله أنا لست زملكاوية، وباشجع الأهلي ومتعصبة، وما حدث ليس متعمدا من الأساس". وأوضحت: "أنا لست الحكم، الذي لم يحتسب الهدف، وأحب أن أوجه سؤالا للمسئولين هل لو أعيدت اللقطة في الحال سيحتسبها الحكم؟.. اللعب كان ساريا والأهم هو استكمال بث اللقطات المباشرة، وعندما أتيحت الفرصة قمت بإعادة اللقطة مرتين". وأضافت: "الأهلي ليس طرفًا في المباراة، حتى يتم الهجوم علي عبر قناة الأهلي، وعدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، اللذين خصصا برنامجهما لشحن الجماهير ضدي، للأسف الشديد، التليفزيون يأخذ قرارات، حسب ردود أفعال السوشيال ميديا ولم يقف أحد بجوارنا لحمايتنا من هذا الهجوم، بل يتم إيقافنا".

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