بكاري جاساما على رأس قائمة حكام مبدئية لأمم إفريقيا

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تحرير:علي الزيني ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
جهاد جريشة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن القائمة المبدئية لحكام الساحة في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، وضمت القائمة 27 حكمًا، من المنتظر دخولهم في معسكر مغلق بدولة المغرب، قبل أن يتم تصفيتهم، للمشاركة في البطولة القارية التي ستقام في مصر، بدءًا من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة. وضمت القائمة المبدئية التي أعلنتها لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي ثلاثة حكام مصريين هم: أمين عمر وجهاد جريشة ومحمود البنا.
وجاءت القائمة المبدئية المختارة كالتالي: جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر من مصر، ومصطفى غربال من الجزائر، ومارتينز من أنجولا، وجوشوا من بوتسوانا، وباسيفيك من بوتسوانا، وأليوم من الكاميرون. وباملاك من إثيوبيا، وأوتوجو كاستين من الجابون، وباكاري جاساما من جامبيا، ودانييل لاريا من غانا، وبيتر واويرو
جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر من مصر، ومصطفى غربال من الجزائر، ومارتينز من أنجولا، وجوشوا من بوتسوانا، وباسيفيك من بوتسوانا، وأليوم من الكاميرون.
وباملاك من إثيوبيا، وأوتوجو كاستين من الجابون، وباكاري جاساما من جامبيا، ودانييل لاريا من غانا، وبيتر واويرو من كينيا، ومامادو كيتا من مالي، ورضوان جيد ونور الدين الجعفري من المغرب.
وجاكسون بافازا من ناميبيا، وجان جاك جامبو من الكونغو الديمقراطية، ولويس هازيكيمانا من بوتسوانا، وماجيتي نداي من السنغال، وبيرنارد كاميل من سيشل، والفاضل محمد حسين من السودان، وفيكتور ميجيل من جنوب إفريقيا، وصادق السلمي، يوسف السرايري، هيثم قيراط من تونس، وجياني سيكازوي من زامبيا
وتم اختيار كل من محمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات ضمن الحكام المساعدين.
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