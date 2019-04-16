انت الان تتابع بطل «كان».. غانا تحصد لقب 1963 والشاذلي يكتب التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»، لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

شهدت النسخة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت عام 1963 في غانا، زيادة في عدد المنتخبات المشاركة عن النسخ الثلاث الماضية، حيث شارك في هذه البطولة 6 منتخبات، هي مصر (الجمهورية العربية المتحدة) وغانا وإثيوبيا حامل اللقب، ونيجيريا والسودان وتونس، حيث تم تقسيم المنتخبات على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى 3 منتخبات (غانا - إثيوبيا - تونس) وأقيمت مبارياتها في العاصمة أكرا، وضمت المجموعة الثانية 3 منتخبات (مصر - نيجيريا - السودان) وأقيمت مبارياتها في كوماسي.

دور المجموعات - استطاع منتخب غانا أن يتصدر المجموعة الأولى بعد أن حصد 3 نقاط، حيث تعادل مع منتخب تونس في المباراة الأولى بهدف لكل منهما وفاز على إثيوبيا في المباراة الثانية بهدفين دون رد، فيما فاز منتخب إثيوبيا على تونس بنتيجة 4-2 ليحتل المركز الثاني برصيد نقطتين ويتأهل إلى المنافسة على المركز الثالث. -

دور المجموعات - استطاع منتخب غانا أن يتصدر المجموعة الأولى بعد أن حصد 3 نقاط، حيث تعادل مع منتخب تونس في المباراة الأولى بهدف لكل منهما وفاز على إثيوبيا في المباراة الثانية بهدفين دون رد، فيما فاز منتخب إثيوبيا على تونس بنتيجة 4-2 ليحتل المركز الثاني برصيد نقطتين ويتأهل إلى المنافسة على المركز الثالث. - أما في المجموعة الثانية فاستطاع منتخب السودان أن يحتل الصدارة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب مصر، الذي جاء في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، حيث تعادلا في مباراتهما معا بنتيجة 2-2، وفاز منتخب الفراعنة على نيجيريا بنتيجة 6-2 وفاز السودان أيضا على النسور برباعية نظيفة. الدور الثاني الدور الثاني نظام هذه البطولة كان ينص على أن المنتخبين اللذين تصدرا المجموعتين يلتقيان مباشرة في المباراة النهائية، على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعات لتحييد صاحب المركز الثالث في البطولة. وقد التقى منتخب مصر مع إثيوبيا لتحديد صاحب المركز الثالث واستطاع الفراعنة أن يحسموا اللقاء لصالحهم بثلاثية نظيفة. المباراة النهائية المباراة النهائية التقى منتخب غانا مع نظيره السوداني في المباراة النهائية يوم 1 ديسمبر 1963 واستطاع منتخب النجوم السوداء أن يفوز بالمباراة بنتيجة 3-0 ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه. الهدافون الهدافون شهدت البطولة تسجيل 33 هدفًا في كل مبارياتها، وحصل حسن الشاذلي نجم منتخب مصر ونادي الترسانة على لقب هداف البطولة في هذه النسخة برصيد 6 أهداف. بينما جاء رضا لاعب منتخب مصر وجاسكا لاعب منتخب السودان وإدوارد أكوا لاعب منتخب غانا في المركز الثاني برصيد 4 أهداف لكل منهم. واستطاع لاعبان آخران وهما منجستو وركو من إثيوبيا ومحمد صلاح الجديد لاعب منتخب تونس تسجيل هدفين، فيما تمكن 11 لاعبًا من تسجيل هدف واحد لكل منهم خلال البطولة. Advertisements قائمة منتخب غانا التي فازت ببطولة أمم إفريقيا 1963: قائمة منتخب غانا التي فازت ببطولة أمم إفريقيا 1963: دودو أنكره - أرنستجو - أدو أداميتي - جو أيكينس - أجيمانج جيو - فرانكلين - إيمانويل أوبليتي - بين أشيمبونج - كوفي باري - أوفي دودو - كوامي أداركوا - إدوارد أجريفين - إدوارد أكواه - أوسي كوفي - ويلبيرفورس - ليونارد أكواه - محمد ساليسو. المدربون المدربون شهدت البطولة وجودا كبيرا للمدرب الوطني، حيث تولى تدريب منتخب غانا في هذه البطولة المدرب الغاني تشارلز كوامي، وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 34 عامًا. وتولى تدريب منتخب مصر في هذه النسخة مدرب وطني وهو فؤاد صدقي. وتولى تدريب منتخب إثيوبيا مدرب وطني أيضًا وهو تسيما إيشيتي. بينما كان يتولى تدريب منتخب تونس المدرب الفرنسي أندريه جيرارد وتولى تدريب منتخب نيجيريا المدرب البرازيلي جورج أوجوستو، وتولى تدريب منتخب السودان المدرب البلغاري لوزان كوتسيف. اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. أثيوبيا تتفوق على العرب وتحصد لقب 1962 اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. مصر تحافظ على لقبها في أمم إفريقيا 1959 اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. حكاية مصر مع ميلاد أمم إفريقيا 1957 اقرأ أيضًا.. عظماء إفريقيا.. سونج ملك الكروت الحمراء في المونديال اقرأ أيضًا.. عظماء إفريقيا.. هداف الفراعنة الذي صنع مجد الترسانة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطل «كان».. غانا تحصد لقب 1963 والشاذلي يكتب التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.