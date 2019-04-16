انت الان تتابع تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل البطولة العربية القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، عن المسمى الجديد للبطولة العربية فى نسختها المقبلة 2020، حيث أكد أنها ستحمل اسم محمد السادس ملك المغرب، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليا على كل العرب، جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي تكرم علينا بالموافقة.. النهائي 2020 في الرباط الغالية".

كانت البطولة الحالية تحمل اسم كأس زايد للأندية الأبطال، تقديرًا للشيخ زايد بن سلطان بن زايد آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلقت النسخة الحالية لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال في مايو 2018، وهي النسخة الثامنة والعشرون من مسابقة الأندية العربية بمسماها الجديد،

Advertisements