تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل البطولة العربية القادمة

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تحرير:أحمد ثروت ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
تركي آل الشيخ
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، عن المسمى الجديد للبطولة العربية فى نسختها المقبلة 2020، حيث أكد أنها ستحمل اسم محمد السادس ملك المغرب، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليا على كل العرب، جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي تكرم علينا بالموافقة.. النهائي 2020 في الرباط الغالية".
كانت البطولة الحالية تحمل اسم كأس زايد للأندية الأبطال، تقديرًا للشيخ زايد بن سلطان بن زايد آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلقت النسخة الحالية لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال في مايو 2018، وهي النسخة الثامنة والعشرون من مسابقة الأندية العربية بمسماها الجديد،
كانت البطولة الحالية تحمل اسم كأس زايد للأندية الأبطال، تقديرًا للشيخ زايد بن سلطان بن زايد آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وانطلقت النسخة الحالية لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال في مايو 2018، وهي النسخة الثامنة والعشرون من مسابقة الأندية العربية بمسماها الجديد، بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث شهدت زيادة كبيرة في جوائزها المالية ما أسهم في ارتفاع مستوى المنافسة بين الفرق المشاركة.
وتأهل الهلال لنصف نهائي كأس زايد، بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا على نظيره الأهلي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليحسم الزعيم تأهله إلى نهائي البطولة للمرة الرابعة فى تاريخه، ويضرب موعدًا مع النجم الساحلي التونسي الذى تأهل للمرة الأولى فى تاريخه إلى النهائى.
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