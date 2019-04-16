انت الان تتابع نادر السيد: أعتذر لجمهور الأهلي عن صورة الخمسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهر فيها عدد من لاعبي الزمالك السابقين، تسببت في جدل وغضب كبير من جانب جمهور النادي الأهلي، بسبب إشارتهم بالخمسة، التي تم تفسيرها بأنها سخرية من خسارة المارد الأحمر قبل أيام، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-0. ونال نادر السيد، حارس مرمى القلعة البيضاء السابق، الرصيد الأكبر من انتقادات جمهور النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه قضى فترة لاعبًا ضمن صفوف القلعة الحمراء.

من جانبه اعتذر نادر السيد، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، لجمهور الأهلي، مؤكدًا أنه لم يقصد إطلاقًا السخرية من النادي الأحمر، معلقًا: «هناك سوء تفاهم في الأمر، والموضوع أخذ أكبر من حجمه». وأوضح نادر: «بالتأكيد أنا لا أقصد إهانة النادي الأهلي مطلقًًا، لقد كنت لاعبًا سابقًا