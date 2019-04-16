انت الان تتابع ساسي: طلبت العلاج في تونس.. وبكيت بعد الإصابة لسببين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
سببان دفعا الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، للبكاء بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام حسنية أغادير المغربي، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وقال ساسي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لاتحاد الكرة التونسي: «بكيت بعد الإصابة بسبب الآلام التي منعتنى من مساعدة زملائي لتحقيق الفوز في مباراة صعبة أمام حسنية أغادير، والسبب الثاني بسبب حالة الحب الكبيرة التي وجدتها من الجماهير، وخاصة جمهور الزمالك».
وأوضح لاعب نسور قرطاج أنه سافر لتلقي العلاج في تونس بناء على رغبته، موجهًا الشكر لجميع زملائه في الزمالك بعد إهدائهم الفوز على أغادير له. وأكد أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة، على أن يعود بعد أسابيع للتدريبات، وأنه سيلحق بتحضيرات تونس لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر
وأوضح لاعب نسور قرطاج أنه سافر لتلقي العلاج في تونس بناء على رغبته، موجهًا الشكر لجميع زملائه في الزمالك بعد إهدائهم الفوز على أغادير له.
وأكد أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة، على أن يعود بعد أسابيع للتدريبات، وأنه سيلحق بتحضيرات تونس لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، وفقًا لما أخبره به الأطباء.
يذكر أن ساسي توجه عقب مباراة الزمالك وحسنية أغادير إلى تونس، للخضوع إلى فحوصات طبية لتحديد مدى خطورة إصابته، قبل أن يقرر الأطباء خضوعه لجراحة، للتعافي من الإصابة بكسر فوق كعب القدم، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لنحو 6 أسابيع.
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