انت الان تتابع حكومة غانا ترصد مكافأة ضخمة للتتويج بكأس أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

غانا

رصدت حكومة غانا مكافأة مالية ضخمة للاعبي "البلاك ستارز" تقدر بـ8 ملايين دولار ما يزيد على 140 مليون جنيه مصري تحفيزًا للمنتخب الغاني لكي يتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، حيث أكد موقع "غانا سوكر" أن الحكومة الغانية قررت زيادة المكافأة الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بقيمة 800 ألف دولار، حيث كانت قد حددت مبلغ 7.2 مليون دولار مكافأة للاعبي المنتخب الغاني في حال التتويج بالبطولة، في شهر فبراير الماضي، علمًا بأن المنتخب الغاني نجح في التتويج بالبطولة في 4 مناسبات عبر تاريخه.

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وأضاف موقع "غانا سوكر" أن الحكومة قررت زيادة مكافأة كل مباراة يخوضها منتخب النجوم السوداء في البطولة لكل لاعب، لتصبح 150 دولارا بدلًا من 100 دولار، وهو المبلغ، الذي كان محددًا في نسخة الجابون 2017. وقرر الاتحاد الغاني أيضًا مضاعفة مكافأة الفوز بأي مباراة يخوضها الفريق بكأس الأمم، لتصبح 10 آلاف دولار