الان تتابع تركي آل الشيخ: إطلاق اسم الملك محمد السادس على النسخة الثانية من البطولة العربية لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، عن إطلاق اسم الملك محمد السادس على النسخة الثانية من البطولة العربية لكرة القدم؟ وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة… ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية”.

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