شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهزم اليونايتد (3-0) ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم برشلونة تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنتيجة 3-0 على ملعب كامب نو.

وسجّل ميسي ثنائية ليقود برشلونة للفوز على يونايتد، وأضاف كوتينيو الثالث، ليعبر الفريق الكتالوني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-0).

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افتتح الأرجنتيني ليو ميسل التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة 16، بعدما نجح في استخلاص الكرة من أشلي يونج، ومر من اللاعب فريد، وسدد كرة يسارية مقوسة، سكنت شباك الحارس الإسباني دي خيا، ثم عاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني، بعدما استغل ارتباك دفاع اليونايتد، وسدد كرة بيمناه، فشل دي خيا في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 0/2.

وفى الشوط الثانى، أضاف فيلبى كوتينيو الهدف الثالث فى الدقيقة 61، بعد تسديدة صاروخية، لم يستطع دى خيا التصدى لها، لينتهى اللقاء بفوز برشلونة 0/3.

بتلك النتيجة، يتأهل برشلونة إلى نصف النهائى بمجموع المباراتين 0/4، رفقة أياكس أمستردام الذى أطاح بيوفنتوس الإيطالى.