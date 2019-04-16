شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يقترب من الانضمام لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفى إسبانى أن أحد المغضوب عليهم في ريال مدريد سيلعب دورا بارزا في الانتقال المنتظر للفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى الميرنجى، ووفقا للصحف الإسبانية، فإن بوجبا اقترب كثيرًا من الانتقال إلى الميرنجى في الميركاتو الصيفى المقبل بناء على طلب الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد سيستعين بورقة الويلزى جاريث بيل، لإقناع اليونايتد بالتخلى عن خدمات بوجبا.

وتتسم علاقة بيل مع زيدان بالتوتر منذ الفترة الأولى للمدرب الفرنسى مع الميرنجى، ولذلك يسعى اللاعب للرحيل عن «سانتياجو برنابيو» في الصيف المقبل، ويعتمد البرنامج الإسبانى في معلومته بشأن صفقة بوجبا وبيل، على نفس المصدر الذي سبق أن أكد رحيل كريستيانو رونالدو عن الميرنجى، وعودة زيدان لقيادة الفريق الملكى.

فيما رفض انتراخت فرانكفورت العرض الذي تقدم به ريال مدريد، من أجل التعاقد مع المهاجم الصربى لوكا يوفيتش في الميركاتو الصيفى المقبل.

حيث تقدم ريال مدريد بعرض بقيمة 50 مليون يورو لضم يوفيتش، إلا أن انتراخت فرانكفورت يطلب الحصول على 80 مليونًا، ويحظى اللاعب باهتمام من قبل أندية برشلونة وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، إلى جانب الفريق الملكى.

وأشارت تقارير إسبانية مؤخرًا إلى أن برشلونة قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع يوفيتش، بعد أشهر طويلة من الرصد والمراقبة.

ويأتى الجانب المادى على رأس أسباب انسحاب برشلونة من المفاوضات، نظرًا لارتفاع قيمة اللاعب لأكثر من 60 مليون يورو، حيث يفضل النادى إنفاق أمواله على صفقة مضمونة، مثل الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

فيما كشفت تقارير إخبارية أن توتنهام قد يعرض نجمه للبيع في الصيف المقبل للاستفادة من المقابل المادى وراءه، خاصة أن عقده سينتهى مع «السبيرز» في صيف 2020.

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وذكرت صحيفة (ديلى إكسبريس) البريطانية أن رئيس النادى اللندنى، دانييل ليفى، سيكون مستعدا لبيع إريكسن مقابل 100 مليون يورو، بدلا من الإبقاء عليه لموسم آخر ورحيله بدون مقابل.

وأضافت أن إريكسن سيكون عليه الاختيار بين ناديى ريال مدريد ومانشستر يونايتد، الراغبين في الحصول على خدماته بهذا المقابل، مشيرة إلى أن اللاعب قد يفضل الانتقال لصفوف الملكى، خاصة أن العلاقة بين توتنهام و«الشياطين الحمر» متوترة منذ عام 2008 عندما رحل ديميتار بيرباتوف للعب في أولد ترافورد مقابل 26 مليون يورو.

واستفاد ريال مدريد بالفعل من توتر العلاقات بين الناديين وحصل على خدمات لاعبين أمثال جاريث بيل ولوكا مودريتش، أفضل لاعبى العالم في 2018.

وكان إريكسن انتقل لصفوف «السبيرز» في صيف 2013 قادما من أياكس أمستردام وخاض مع الفريق هذا الموسم إجمالى 42 مباراة سجل فيها ثمانية أهداف وصنع 16.

وفى شأن مختلف، اعتبر الظهير الأيمن للميرنجى، دانى كارفاخال، أنه من غير الضرورى القيام بثورة تغييرات خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك عقب مواصلة إهدار الفريق للنقاط في الليجا عقب التعادل بهدف لمثله أمام ليجانيس ضمن الجولة الـ32.

وقال: «لست أنا من يقرر ذلك، لكن سيتعين على المسؤولين معرفة أي مركز يحتاج للدعم ومن هو اللاعب الذي بإمكانه مساعدتنا من الخارج. لا أعتقد أن عليهم القيام بثورة تغييرات، في السنوات الأخيرة قمنا بتغييرات بسيطة في قوام الفريق وتوجنا أبطالا لأوروبا طوال ألف يوم».

وحول إمكانية انضمام الجناح البلجيكى إيدين هازارد قادما من تشيلسى، قال: «لا نتحدث عن أحد طالما لا ينتمى للفريق، نركز على أنفسنا، وبعدها من يقرر جلب أحد فليأت لمساعدتنا».

وعن تألق المهاجم الفرنسى كريم بنزيما، صاحب هدف الريال، قال «إنه يقدم موسما مميزا، ينبغى أن نهنئه لأنه سجل أهدافا طوال الموسم، بنزيما هو أفضل لاعب في الفريق هذا العام».

وبتعادله يظل الريال في الترتيب الثالث بجدول الليجا برصيد 61 نقطة، مبتعدا بـ 4 نقاط عن أتلتيكو الوصيف وبـ13 نقطة عن برشلونة المتصدر، وتحدثت تقارير صحفية عديدة عن رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في القيام بثورة تغييرات بعد الموسم الكارثى للفريق، خاصة مع عودة زين الدين زيدان لتدريب الملكى.