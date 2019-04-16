شكرا لقرائتكم خبر عن كارجار: ساديو مانى أهم من صلاح بالنسبة لـ «ليفربول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى أسطورة ليفربول، جيمى كاراجر، أن ساديو مانى أكثر أهمية من صلاح فى سباق «الريدز» للفوز بلقب الدورى الإنجليزى، كاراجر أبدى إعجابه الكبير بالنجم السنغالى مؤكدا أن التعاقد معه أعاد ليفربول إلى مصاف الفرق الإنجليزية الكبرى. وقال كاراجر، فى تصريحات صحفية، نقلها موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «أنا مشجع كبير لمانى. الناس يتحدثون عن يورجن كلوب، التوقيع مع صلاح، وفيرجيل فان ديك، الذى لا يُصدق»، وأضاف: «مانى هو من أعاد ليفربول (إلى المنافسة على الألقاب). لقد كان أول توقيع كبير لكلوب».

وتابع الدولى الإنجليزى حديثه عن النجم السنغالى قائلاً: «التعاقد مع مانى هو الذى جعل ليفربول فى المراكز الأربعة الأولى. بعد ذلك وصل ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا. وفى هذا الموسم، ينافس الفريق على لقب الدورى الإنجليزى». وعندما سئل كاراجر عما إذا كان عليه أن يخسر نظريا إما صلاح أو مانى، أجاب الدولى الإنجليزى السابق على الفور قائلا «صلاح». وأشار إلى أن ساديو مانى استطاع هز الشباك فى مباريات حاسمة للغاية فى سباق ليفربول نحو الفوز بلقب «البريميرليج»، بالإضافة إلى مساعدته للفريق فى الفوز بنقاط مهمة.

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ويتألق ساديو مانى (27 عاماً) فى هذا الموسم بشكل لافت للغاية، فقد سجل 21 هدفاً فى جميع المنافسات، فيما تشير تقارير صحفية إلى أن رادار ريال مدريد يرصد النجم السنغالى تمهيداً لضمه إلى كتيبة زيدان بداية من الموسم القادم.

يشار إلى أن ساديو مانى ومحمد صلاح قادا ليفربول، نهاية الأسبوع الماضى، إلى تحقيق فوز مهم على تشيلسى (2-0) فى قمة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، إذ سجل مانى هدف التقدم من ضربة رأسية قوية، فيما سجل صلاح هدفاً حاسما من تسديدة صاروخية. فيما أحيت مدينة ليفربول، أمس الأول الإثنين، ذكرى 96 من مشجعى الفريق لقوا حتفهم فى كارثة هيلزبرة، التى وقعت عام 1989.

ويوافق يوم 15 إبريل مرور 30 عاما على وفاة 96 من الرجال والنساء والأطفال جراء حادث تدافع قبل مباراة فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى بين ليفربول ونوتنجهام فوريست، فى استاد هيلزبرة بمدينة شيفلد. وزار اللاعبون والعاملون بفريق ليفربول، النصب التذكارى الخاص بكارثة هيلزبرة فى استاد أنفيلد، حيث وضع المدير الفنى يورجن كلوب، وقائد الفريق جوردان هندرسون إكليلا من الزهور. وقال النادى على موقعه الإلكترونى: «تعاطفنا مع كل أولئك الذين تأثروا بكارثة هيلزبرة والمشجعين الـ96 الذين لن ننساهم أبدا». وتم الوقوف دقيقة صمتا فى كل أرجاء المدينة الساعة 16:06 بالتوقيت المحلى (14:06 بتوقيت جرينتش)، وهو نفس التوقيت الذى شهد إيقاف المباراة.