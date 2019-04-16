تغريم نادي الأهلي 100 ألف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم نادي الأهلي بقيمة 100 ألف ريال ، بسبب تصرفات جماهير الفريق خلال مواجهة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . وأوضحت اللجنة أن جمهور الأهلي قام بإلقاء أكثر من 15 علبة مياه تجاه مضمار وأرضية ملعب المباراة في ثلاث مناسبات على مدار الشوطين ، ويعد القرار قابل للإستئناف .



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