شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على الزمالك 77-76 بدوري السوبر لكرة السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الأهلي على الزمالك 77-76، في ثاني مبارياتهما بالدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة، والتي تقام بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام الأفضل من 5.

وشهدت المباراة ندية بين الفريقين إثارة وتبادل للتقدم، ونجح الأهلي في الفوز في الثواني الأخيرة، ليعوض خسارته في مباراة الأمس 70-64، وهو ما يعني حتمية اقامة مباراة رابعة بينهما.

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ويلتقي الفريقان مجددا في اللقاء الثالث يوم الخميس 18 أبريل، فيما ستقام المباراة الرابعة يوم 19 أبريل، وإذا تعادل الفريقين في مباريات الفوز، سيقام لقاء فاصل يوم 21 أبريل.