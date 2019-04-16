شكرا لقرائتكم اجتماع أمنى لتحديد حضور جماهير مباريات الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن هناك اجتماع أمني مساء اليوم الثلاثاء لتحديد موقف الجماهير من حضور مباراتي الزمالك و الإسماعيلي و بيراميدز و الأهلى المقرر لهما بعد غد الخميس فى الدوري.

كان مقرراً حضور 5 آلاف مشجع فى المباراتين بواقع 3500 مشجع للفريق صاحب الملعب و 1500 للفريق الضيف.

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ويحدد الإجتماع الأمني الذى ينعقد بعد قليل الأعداد النهائية لمباراتى الأهلى أمام بيراميدز، و الزمالك أمام الإسماعيلي.