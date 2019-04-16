شريف إكرامي يعود لتدريبات الفريق الجماعية...

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جدة - عمرو شويل يعود شريف إكرامي حارس مرمى النادي الاهلي لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة بيراميدز المقرر لها بعد د ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون للدور الممتاز.

وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الاهلي الماضية الجماعية بسبب إصابته التى تعرض لها قبل شهرين تقريباً بتمزق في عضلة السمّانة.

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ومن المقرر أن يعود شريف إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما إكتفى بتدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية من أجل التجهيز للتدريبات الجماعية.