شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يعود لتدريبات الفريق الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود شريف إكرامي حارس مرمى النادي الاهلي لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة بيراميدز المقرر لها بعد د ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون للدور الممتاز.
وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الاهلي الماضية الجماعية بسبب إصابته التى تعرض لها قبل شهرين تقريباً بتمزق في عضلة السمّانة.
ومن المقرر أن يعود شريف إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما إكتفى بتدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية من أجل التجهيز للتدريبات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إكرامي يعود لتدريبات الفريق الجماعية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.