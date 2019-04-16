شكرا لقرائتكم أبو ريدة يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى و الأفريقي، على الإحتفال بعيد ميلاد حازم إمام عضو الجبلاية الحالي و نجم الزمالك و المنتخب السابق. وتواجد أبو ريدة فى منزل حازم إمام وشاركه مع أسرته الإحتفال بعيد مولده. Advertisements ويحتفل، اليوم الثلاثاء، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 44، حيث إنه من مواليد 16 أبريل لعام 1975. جانب من الاحتفال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.