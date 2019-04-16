شكرا لقرائتكم غياب الثنائى عماد حمدى وأسامة إبراهيم عن مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى أن الثنائى عماد حمدى وأسامة إبراهيم تأكد غيابهما عن مواجهة الزمالك ، وأضاف عضو الجهاز الطبى :”الثنائى يخضعان لبرنامج تأهيلى مكثف واستبعادهما يعود لعدم اكتمال جاهزيتها للمواجهة المرتقبة”. Advertisements ويلتقى الزمالك والاسماعيلي مساء الخميس على ملعب الجيش بالسويس ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ10 بالدورى الممتاز. وأكمل قائلا :”باقى جميع اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض تلك المباراة التى يترقبها الملايين خلف الشاشات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غياب الثنائى عماد حمدى وأسامة إبراهيم عن مواجهة الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.