شكرا لقرائتكم "المسابقات" تؤجل مباراة الهلال والتعاون.. وتحدد موعد نصف نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجلت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي مباراة الهلال والتعاون ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى أواخر شهر أبريل، بينما حددت مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك في تاريخ مقارب.
وتأهل الهلال يوم الاثنين إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والذي يقام يوم 18 أبريل، وهو ما دفع لجنة المسابقات إلى تأجيل مباراة الهلال والتعاون التي كانت مقررة يوم 19 أبريل إلى 29 من الشهر ذاته.
وسيلعب الفريقان قبل ذلك التاريخ بـ3 أيام مباراة نصف نهائي كأس الملك في الرياض كذلك، بينما سيستضيف اتحاد جدة نظيره النصر يوم 27 من الشهر الجاري لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.
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