أياكس يطيح بيوفنتوس وبرشلونة يجدد فوزه على مانشستر يونايتد

اسماء السيد - أقصى أياكس نظيره يوفنتوس، بعد فوز مستحق بنتيجة 2-1، في حين بلغ برشلونة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد 2-صفر، في إياب ربع النهائي.

تابع أياكس أمستردام مفاجآته وأطاح بيوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبلغ نصف النهائي.

وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل في الدقيقة 28 عبر رونالدو الذي سجل الهدف الوحيد في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي (1-1) في أمستردام، لكن أياكس رد بهدفين لدوني فان دي بيك (34) وماتيس دي ليخت (67) ليضيف فريق "السيدة العجوز" إلى قائمة ضحاياه بعدما جرد ريال مدريد الاسباني في ثمن النهائي من اللقب الذي توج به في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ويلتقي أياكس في نصف النهائي أحد الإنكليزيين مانشستر سيتي أو توتنهام هوتسبر اللذين يلتقيان غدا الأربعاء في مانشستر إيابا (صفر-1 ذهابا).

ملخص مباراة يوفنتوس وأياكس:

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برشلونة يجدد فوزه على مانشستر يونايتد

بلغ برشلونة الإسباني الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-صفر الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في برشلونة في إياب ربع النهائي.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي (16 و20) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (61) أهداف برشلونة الذي كان فاز 1-صفر ذهابا في مانشستر الأربعاء الماضي.

ويلتقي برشلونة في نصف النهائي مع ليفربول الإنكليزي أو بورتو البرتغالي اللذين يلتقيان الأربعاء أيابا في بورتو (2-صفر ذهابا).

ملخص مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد: