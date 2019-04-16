شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها، كاف يختار 5 حكام مصريين فى أمم أفريقيا.

اتحاد الكرة يغرم المصرى 50 ألف جنيه بسبب تهديده بالانسحاب أمام الزمالك

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تغريم النادى المصرى مبلغ 50 ألف جنيه بسبب تهديده بالانسحاب فى مباراته أمام الزمالك الأخيرة بالدورى، ما أدى إلى تأخر بداية اللقاء 8 دقائق.

المصري يرسل 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب أمام الأهلى

تلقى اتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار من مسئولي النادى المصرى نظير استقدام حكام أجانب لمباراتهم أمام الأهلى المقرر 25 أبريل الجارى.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأسبوع الـ31 للدورى والمباريات المؤجلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم المواعيد الجديدة لبعض المباريات المؤجلة من مسابقة الدورى العام للقسم الأول بناء على طلب الجهات الأمنية، وأيضا مباريات الأسبوع الـ31 للمسابقة، على النحو التالى:

اتحاد الكرة يغرم سيد عبد الحفيظ 10 آلاف جنيه بعد طرده أمام المقاصة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مبلغ 10 آلاف جنيه بسبب طرده فى مباراة الفريق أمام المقاصة الأخيرة لاعتراضه على الحكم.

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سوبر كورة.. إيناس عثمان: أنا أهلاوية أبا عن جد وإعادة اللقطة تشعل الفتنة

أكدت إيناس عثمان، المخرجة التلفزيونية لمباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى، فى إياب دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، أنها لم تبلغ حتى الآن رسميًا بخضوعها للتحقيقات من قبل الشئون القانونية على خلفية لقطة هدف الفريق المغربي.

غدًا.. فرجانى ساسى يخضع لعملية جراحية فى تونس

يخضع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، لعملية جراحية غدًا الأربعاء، فى بلاده، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات حاجة اللاعب لتدخل جراحى، عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة حسنية أغادير.

"كاف" يستدعى 5 حكام مصريين لأمم أفريقيا واستبعاد مهدى عبيد ونور الدين

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد عن قائمة الحكام المرشحين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الصيف المقبل.

الأهلي يهزم الزمالك في ثاني مواجهاتهما بدوري "سوبر" السلة

فاز الأهلي على الزمالك 77-76، في ثاني مبارياتهما بالدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة، والتي تقام بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام الأفضل من 5.

"سوبر كورة" يكشف بالدليل حقيقة كيد نجوم الزمالك للأهلاوية بـ"الخمسة"

أوضح طارق مصطفى نجم الزمالك السابق، حقيقة كيد نجوم القلعة البيضاء القدامى للأهلاوية، بالتجمع فى أحد ملاعب الكرة الخماسية، والتقاط صورة جماعية مشيرين للرقم 5، وهو ما اعتبره جمهور الأهلى بمثابة السخرية بعدما خسر الفريق من صن داونز بنتيجة 5/0 فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.