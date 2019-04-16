شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها الزمالك يرسل للجبلاية 25 ألف دولار "كاش" لتعيين حكام أجانب أمام الإسماعيلى، اتحاد الكرة يوقف حمدى النقاز مباراة بسبب طرده بعد مباراة المصرى.

الزمالك يرسل للجبلاية 25 ألف دولار "كاش" لتعيين حكام أجانب أمام الإسماعيلى

أرسل نادى الزمالك مبلغ 25 ألف دولار "كاش" إلى اتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة أمام الإسماعيلى، والمقرر لها مساء الخميس المقبل على استاد السويس.

أوباما يدخل حسابات جروس لتعويض "ساسى" فى الزمالك

دخل يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك، حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، من أجل تعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة يوقف حمدى النقاز مباراة بسبب طرده بعد مباراة المصرى

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده عقب مباراة فريقه مع المصرى، التى أقيمت الخميس الماضى بالدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى 2/ 1.

جروس يفاضل بين 4 لاعبين لمجاورة طارق حامد أمام الإسماعيلى

يفاضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بين الرباعى محمد إبراهيم ويوسف أوباما ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو لاعبى الفريق الأبيض لاختيار أحدهما لمجاورة طارق حامد فى مواجهة الإسماعيلى، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

حازم إمام يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام الإسماعيلى بعد الأشعة الجديدة

تأكد استمرار غياب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلى المقبلة، المقرر لها يوم الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدورى بسبب الإصابة، وأثبتت الأشعة الجديدة التى أجراها اللاعب مؤخرا إصابته بمزق فى عضلة السمانة.