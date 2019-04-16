شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة عقب مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب مواجهة بيراميدز المُقرر لها بعد غد، الخميس، بإستاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويرغب لاسارتي في إراحة لاعبيه لمدة 48 ساعة عقب مباراة بيراميدز بسبب حالة الإجهاد التى يُعاني منها اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

ومن المقرر أن يُحدد الجهاز الفني للأهلي فترة راحة الفريق عقب مباراة لتحديد موعد بدء الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها 25 أبريل الجاري.