شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يكشف سر بكائه بعد الإصابة.. وسبب طلب علاجه فى تونس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، سر بكائه بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.

قال ساسى فى تصريحاته لموقع اتحاد الكرة التونسى، إن بكائه كان بسبب شدة آلام الإصابة، بالإضافة إلى أنه كان يرغب فى استكمال اللقاء، خاصة أنه يعلم مدى حب الجماهير المصرية له خاصة الجماهير الزملكاوية.

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تابع فرجانى حديثه، أنه طلب أن يتلقى علاجه فى تونس، بعدما تواصل معه مسئولو اتحاد الكرة التونسى وكذلك منتخب نسور قرطاج، لافتًا إلى إنه يثق فى قدرة الجهاز الطبى للزمالك وكذلك أطباء بلده، موجهًا الشكر لمسئولى فريقه على موافقتهم على العودة إلى تونس وتلقى العلاج هناك.

أردف الدولى التونسى: "سأجرى عملية جراحية، وتلقيت تأكيدات من الأطباء أننى سأعود للملاعب فى أقرب وقت وسأشارك فى الاستعدادات الأولية للمنتخب التونسى قبل أمم أفريقيا".

من جانبه أكد سهيل الشملى طبيب منتخب تونس، أن إصابة ساسى كسر فى عظمة الشظية، وسيخضع لعملية جراحية من أجل سرعة شفائه، واللاعب سيكون جاهز لمعسكر منتخب بلاده قبل أمم أفريقيا.