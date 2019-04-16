هانى أبو ريدة يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى على الاحتفال بعيد ميلاد حازم إمام عضو الجبلاية الحالي ونجم الزمالك والمنتخب السابق. وتواجد أبو ريدة فى منزل حازم إمام وشاركه مع أسرته الاحتفال بعيد مولده. Advertisements ويحتفل، اليوم الثلاثاء، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 44، حيث إنه من مواليد 16 أبريل لعام 1975.

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