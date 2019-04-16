مران الزمالك استعدادًا للإسماعيلي.. مشاركة حفني.. وتأهيل حازم "صور"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريبا قويا على ملعبه بمقر النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك أيمن حفنى، فى التدريبات الجماعية بعد أن أنهى اللاعب البرنامج التأهيلى الذى أعد له خلال الفترة السابقة، وخضع أيمن حفنى لبرنامج تأهيلى خاص حدده جروس خلال الفترة الماضية، حتى يتمكن من الاعتماد عليه واستخدامه فى بعض المباريات التى تحتاج للاعبين أصحاب المهارات الخاصة.

حصل محمود حمدى الونش، مدافع فريق الزمالك، على إذن من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على راحة من التدريبات، وذلك لغيابه عن اللقاء المقبل أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف، كما تغيب أحمد مدبولى بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربى اليوم.

وواصل حازم إمام الظهير الأيمن البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له للتعافي من الإصابة التى تعرض لها بمزق فى عضلة السمانة، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.