شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يكشف بالدليل حقيقة كيد نجوم الزمالك للأهلاوية بـ"الخمسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح طارق مصطفى نجم الزمالك السابق، حقيقة كيد نجوم القلعة البيضاء القدامى للأهلاوية، بالتجمع فى أحد ملاعب الكرة الخماسية، والتقاط صورة جماعية مشيرين للرقم 5، وهو ما اعتبره جمهور الأهلى بمثابة السخرية بعدما خسر الفريق من صن داونز بنتيجة 5/0 فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements لمعرفة المزيد من التفاصيل، اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر كورة" يكشف بالدليل حقيقة كيد نجوم الزمالك للأهلاوية بـ"الخمسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.