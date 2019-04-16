شريف إكرامي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية عقب مباراة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة بيراميدز المقرر لها غدًا الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدور الممتاز.
وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الأهلي الماضية الجماعية بسبب إصابته التى تعرض لها قبل شهرين تقريبًا بتمزق في عضلة السمّانة.
ومن المقرر أن يعود شريف إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى بتدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية من أجل التجهيز للتدريبات الجماعية.
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