شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلي يكشف سر قوة الزمالك قبل موقعة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد مجدى، قلب دفاع الإسماعيلى الحالى والسابق للزمالك، أن الخط الأمامي للفارس الأبيض هو سر قوته، وتحدث مجدى قائلا: "نقطة قوة الزمالك تتمثل في الخط الأمامى فهو لديه عدة مهاجمين وصناع لعب على أعلى مستوى".

ويواجه الإسماعيلى منافسه الزمالك يوم الخميس بالسويس في إطار مؤجلات الجولة 10 من الدوري المصري.

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وواصل: "لا يوجد لاعب بعينه هو الأخطر بالزمالك ، كل لاعبيه مميزين لا ينبغي لنا تركهم يلعبوا بأريحية أمامنا"، وعن كيفية التعامل مع الفريق الأبيض أجاب قائلاً: "لن أتعامل معهم بشكل شخصي ولكن الفريق كله لا يجب أن نترك لهم مساحات كافية للعب وأن نغلق كل المنافذ أمامهم".

وبسؤاله عن تعليمات المدير الفني للاعبين قال: "طالبنا باللعب بهدوء والتركيز طوال اللقاء وتنفيذ تعليماته بغلق كل المنافذ المؤدية لمرمانا أمام لاعبي الزمالك والسعى نحو تسجيل الأهداف ونقل الضغط للمنافس".

واختتم مجدى: "لعبت من قبل بالزمالك لكنى لاعب محترف أبذل قصارى جهدى من أجل المساهمة فى قيادة فريقى الذى أدافع عن قميصه للانتصارات ومنع تسجيل الأهداف فى شباكه”.