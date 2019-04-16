شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب عماد حمدى وأسامة إبراهيم أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى، أن الثنائى عماد حمدى وأسامة إبراهيم تأكد غيابهما عن مواجهة الزمالك، وأضاف عضو الجهاز الطبى: "الثنائى يخضعان لبرنامج تأهيلى مكثف واستبعادهما يعود لعدم اكتمال جاهزيتها للمواجهة المرتقبة".

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ويلتقى الزمالك والإسماعيلي مساء الخميس على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ10 بالدورى الممتاز.

وأكمل قائلاً: "باقى جميع اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض تلك المباراة التى يترقبها الملايين خلف الشاشات".