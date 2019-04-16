“هنا نتيجة ” برشلونة X مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 دوري أبطال أوروبا|...

يتواجهه اليوم فريقي مانشستر يونايتد وبرشلونة ، اليوم الثلاثاء 16 إبريل 2019، وذلك في مباريات الإياب من مباريات دور الربع النهائي من مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، أون لاين مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم، وسوف يستقبل فريق برشلونة نظيره مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب الكامب نو في مقاطعة كتالونيا، في مباراة حاسمة للتأهل إلى مباريات نصف نهائي دوري الأبطال 2019 .

وستنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة اليوم، في مباراة العودة من دور الثمانية، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت غرينتش ، وفي تمام الساعة الساعة الثامنة ليلاً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات .

والجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز برشلونة، وذلك بنتيجة هدف نظيف دون مقابل ، مما يجعل مباراة الإياب اليوم، يدخلها الفريق الكتالوني وهو الأقرب نسبياً، من التأهل إلى مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعي لنتيجة التعادل لذلك، وفي المقابل على ماشستر يونايتد من خلال مباراة برشلونة اليوم، يسعي في تحقيق الفوز،وذلك بأكثر من نتيجة مباراة الذهاب.

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وقد قامت مجموعة قنوات بين سبورتس، عن إعلانها ببث المباراة حصرياً على قناة بي إن سبورت أش دي 1، وخصصت القناة معلقين من أجل التعليق على أحداث المباراة، وهما كل من المعلق التونسي عصام الشوالي، على القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية سيقوم بالتعليق المعلق حفيظ الدراجي.

نتيجة مباراة برشلونة ومان يونايتد مباشر